大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波後，她積極復出演藝圈，不過范冰冰聲勢已大不如前，甚至還多次被傳她已懷孕、嫁人，而范冰冰今則在被陸網直擊，她護著小腹現身婦產科，范冰冰還遭指全身噴孕味，而知情人士事後在微博為她闢謠，但發文後又刪除。

范冰冰2018年經歷陰陽合約風波、去年和交往4年的李晨分手，儘管范冰冰經歷愛情、事業巨變，不過她仍積極尋求復出，不過范冰冰今卻是被陸網拍到，她現身上海某婦產科，范冰冰穿搭休閒、一手護著小腹，范冰冰還遭指全身散發濃濃孕味。

范冰冰官方後援會下午則在微博「范冰冰吧」發文闢謠，強調范冰冰是每年的體檢慣例，正常的女性身體檢查，並呼籲外界：「勿過分解讀」。

范冰冰吧發文闢謠，但事後又秒刪。（圖／取材自范冰冰吧微博）

不過范冰冰吧的闢謠發文事後卻悄悄被刪除，截至發稿前都沒有再發文，而范冰冰以及范冰冰工作室截至發稿前都沒有回應，也讓范冰冰現身婦產科一事持續引發熱議。

(中時新聞網)