中天新聞台未獲得換照資格，並即將關台，NCC並羅列四大不予換照理由，世新大學社會心理系副教授詹昭能直言，憑藉如此「虛無飄渺」的證據，便認定屢次違規，「真的顯得非常武斷，請問NCC的專業何在？倫理何在？」

昨日記者會上，NCC主委陳耀祥提出四大項中天新聞台不予換照的理由，包括屢次違規、內控失靈、大股東干擾、未說明改善可能性。並直指，中天新聞台執照效期6年內，截至昨天共計違規25次，裁罰金額共1153萬元。且民眾申訴案件從2017年的72件、占總量不到5％，增加至2019年962件，占總量逾3成，顯示新聞專業難以落實。

針對NCC劍指中天新聞台人事與內容製播，還有主管介入新聞台內容與經營等部分，詹昭能直言：「這顯然是人家的家務事，NCC管人家幹嘛？國家介入新聞媒體的管理問題，太過分了！」

至於違規次數與民眾申訴案的數量，詹昭能更質疑，「民眾申訴案件全都成案的嗎？」並反問：「重點是是甚麼案件？是大案或是小案？還是不管成不成案，也不管大案或是小案通通一視同仁？換言之，只要有人看不順眼就提出申訴案的也算？」

詹昭能說，憑藉如此虛無飄渺的證據，就說中天新聞台屢次違規，真的顯得非常武斷，「NCC還說顯示該台的新聞專業難以落實，請問NCC的專業何在？倫理何在？」

「關鍵是就此終結一家媒體，如果不是干預新聞自由，甚麼是干預新聞自由？」詹昭能提到，有如此這般的NCC，因此有中天如此這般的命運，其他媒體的未來何在，讓人擔心又質疑。

詹昭能認為，面對新聞媒體問題，且讓｢政治的歸政治，專業的歸專業｣；「重點是再爛的媒體也是媒體，我們的新聞媒體自由卻由不得政治力介入，更何況是國家的公權力！」

(旺報 )