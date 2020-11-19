新光三越打造「寶可夢的遊園盛會」拍照勝地，包括精靈球熱氣球、摩天輪等，活力充沛的熱情小火龍，調皮的燃燒著尾巴的火焰玩著捉迷藏，精靈球造型的熱氣球即將冉冉升空，象徵希望與力量。（馮惠宜攝）

迎接台中捷運綠線開通，全台百貨店王新光三越台中店在耶誕跨年檔重資與寶可夢合作，在一樓水舞廣場打造旋轉木馬耶誕樹、精靈球熱氣球、摩天輪以及6公尺高的巨型皮卡丘，打造「寶可夢耶誕樂園」，耍萌、吸引入店人潮，要全力衝刺2020年總營收。

歲末年終，耶誕跨年是百貨節慶行銷重頭戲，今年在中捷綠線試營運首月免費搭乘的利多刺激下，臨近市政站的新光三越台中店自捷運試營運以來人潮成長10％，業者趁勝追擊特別提早完成耶誕布置，今年首度攜手日本超人氣卡通「寶可夢」，營造全台最具特色的耶誕熱搜打卡景點。

戴著紅白相間耶誕帽的「6公尺高巨型皮卡丘」矗立在台灣大道第一排，率先引燃寶可夢熱潮，而寶可夢旋轉木馬耶誕樹下皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、喵喵、炎兔兒、淚眼蜥和敲音猴開心搭著旋轉木馬交換禮物；另熱情小火龍燃燒著尾巴的火焰準備要讓精靈球造型的熱氣球冉冉升空；廣場外圍還有以萬顆LED燈打造的120米星空長廊，一系列歡樂浪漫的樂園景致，也成為網美打卡狂洗IG的勝地。

配合寶可夢遊樂園進駐，11月21日下午4點半新光三越將舉辦「耶誕樂園點燈派對」，超萌的雄＆雌皮卡丘驚喜現身，更有活潑有趣的玩劇島演出一段冒險的尋寶旅程，邀請大小朋友一起同樂；12月24日平安夜當日還要邀請耶誕小天使及100位耶誕老公公接力上陣唱歌報佳音。

而除了引人入勝的場景，新光三越同步推出主廚推薦耶誕限定大餐，以及歡樂耶誕限定商品，要搶食節慶聚餐及送禮的商機。

全台限定戴著紅白相間耶誕帽的「6公尺高巨型皮卡丘」，朝氣蓬勃笑容可掬的矗立新光三越台中店一樓水舞廣場。（馮惠宜攝）

(中時 )