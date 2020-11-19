你曾有搭乘計程車的經驗嗎？你是否覺得搭乘計程車的經驗不一，讓你有時很難提起信心持續搭乘呢？多元計程車法規在台實施已滿一年，為了有效落實駕駛的安全教育訓練與認證，社團法人台灣計程車學院協會今（19）日攜手Uber、全台六大多元計程車業者，藉著與台灣動畫團隊TAIWAN BAR（台灣吧）合作，針對計程車駕駛在行車中經常面臨的四類情境，推出「司機神救援」線上教育訓練課程。期待透過深入淺出的動畫教學，導入職業駕駛安全認證系統，來進一步持續提升計程車產業的交通安全，並全面轉化、提升民眾們對於計程車駕駛的印象。

「司機神救援」線上教育訓練課程的內容，來自Uber在台深耕七年內累積的數百萬乘客的回饋之大數據分析，整理出「超速與分心」、「急煞」、「酒醉乘客」、「衝突與性騷擾」等四種情境，透過台灣吧團隊以簡明的動畫呈現，將安全資訊轉化為有趣的職訓認證課程。Uber與所合作的六家多元化計程車車隊，率先成為本認證計畫參與者，讓平台近8千位駕駛通過這項認證。根據社團法人台灣計程車學院協會理事長侯勝宗的分享，駕駛必須要以100分成績通過，才能取得認證。認證課程提供駕駛能重看、重新考試的機會，因為目的並非為了讓駕駛考不過，而是要讓每一位駕駛都能順利取得認證。

與Uber合作的多元化計程車，包含Q TAXI、大慶、皇冠大車隊、中華正大、中華衛星、中天車隊都將倡導所有使用Uber App的職業駕駛都在今年12月底前完成「安全必修課」，通過線上測驗取得台灣計程車學院協會所頒發的證書。當前已經有99%的駕駛取得認證，預計能在年底前達到100%的目標。

社團法人台灣計程車學院協會理事長侯勝宗在今日活動中分享，他自民國92年開始研究計程車，至今累積18年，「讓交通無所不在，人們幸福能滿滿增加」一直都是他個人研究的目標。台灣計程車學院協會以陪伴司機、轉化產業、共善社會等三大願景來建立，成立至今已七年。今日他十分開心指出，與Uber合作共同推出的司機神救星的線上課程，等於是協會當初共善社會目標的具體實現，透過他們共同為駕駛人打造的專業認證推出，期待為台灣帶來更美好的出行面貌。

Uber台灣代表發言人宓欣瑋表示，Uber一直以來都以安全為營運目標的最重要基準。在多元化計程車運營規則103-1實施後，Uber也積極轉型與合作的計程車夥伴共同來遵守，讓人、車皆能合法。不僅如此，持續提升「行的安全」也是Uber努力的目標。透過Uber與社團法人台灣計程車學院協會的合作，一起為駕駛人打造「司機神救援」線上教育訓練課程，期待藉此為使用者帶來更安心無虞的生活。

多元化計程車業者代表中華正大車隊董事長王冠懿指出，很感謝交通部推動的多元化計程車法規，讓計程車業者能跟Uber化干戈為玉帛，成為合作夥伴，共同來提升民眾出行的安全。他們也承諾將會讓旗下的駕駛們一同加入本次的駕駛線上教育訓練課程，提升駕駛人的服務品質，能共同創造多贏，他也期待讓多元計程車成為民眾的出行工具，未來更期待讓計程車成為生活中的好夥伴。

面對台灣推動多元化計程車法規，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發言人李威爾發言時特別對於與會貴賓說出多次「辛苦了」，點出了近幾年網路叫車平台進駐台灣至今，等到法規推行的時間內，眾多牽涉在內的業者都面臨一段艱辛的過程。李威爾指出，他在跟朋友分享他在開多元計程車時，朋友都會問他「你怎麼了」展現出人們對於計程車司機的從業人員，大多是別無選擇才會成為司機來開車。但他期待藉由認證課程的推出，提升駕駛對於駕駛安全的重視，能進一步轉化計程車產業的形象，也讓相關從業人員能對於自己的職業更有信心！

交通部長林佳龍在今年活動中壓軸致詞，他坦承上任之際就曾列出10大交通難題，其中之一就是Uber與計程車之間的爭議。他表示本身對於面對這些交通上難解的議題，他是以開放態度來面對，並認為只要有心就能找到解決方法。他分享到，當初在面對Uber與計程車業者之間的對抗時，他也認為要使乘客滿意，才會是計程車業者能夠生存下去的關鍵。他比喻過程中彷彿在解一條聯立方程式。過程中他的學習是，透過政策創新、鬆綁部分規定來讓創新能夠持續，把餅做大，讓市場能持續吸引投資，讓產業蓬勃發展，來提供有競爭的產業環境；最重要的就是提升服務品質，當乘客滿意，有助於大數據的累積，便可回頭提升服務水準，一起帶動計程車業的成長。今日能看見當初的零和狀態走到今日的多贏場面，確實相當不簡單的歷程。多方政營能一同在今日推動多元化計程車駕駛的線上認證課程，也讓他備覺感動。一年來已明顯看見計程車產業的服務品質提升，在5G、AIoT以及車聯網的時代即將到來前，能讓產業蓬勃發展，持續增加多元化計程車服務數量、來累積相關數據以提升服務品質，是相當重要的成果。

(科技)