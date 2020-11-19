「中華民國何去何從？拒絕獨裁國家」前國民黨立委沈智慧與公民監督平台19日下午在NCC辦公大樓前聚集，黑底白字布條斗大寫著「哀悼民進黨迫害民主」，痛批國家用國家機器，不專業審查關閉中天新聞台，沒新聞自由，沒民主國家象徵。

眾人舉牌高喊「反新聞霸凌、反對關閉中天！」，並將民進黨旗畫上大大的「×」， 沈智慧譴責總統府、行政院、及NCC7位委員，呼籲「回頭是岸」，不要關閉中天新聞台。

「兔死狐悲、寒蟬效應」沈智慧指出，新聞人追求新聞自由，報導無罪、批評也無罪，新聞言論自由是第4權，即使是法律沒有明確禁止的，為何要被沒收？

沈智慧指出，台灣的民主自由已經死了，民主大門關閉，媒體沒自由，言論沒自由，媒體成為執政者的化妝師，那新聞媒體還能做什麼？

沈智慧說，新聞言論自由被沒收，儼然成「一言堂」，呼籲民眾為捍衛新聞自由「抗暴」，譴責傷害台灣民主自由及新聞霸凌的行為。

(中時 )