帶頭環保回收、分享玩味。台塑企業即將於11月21日（星期六）上午9時到12時，在台化彰化廠福利大樓舉辦《彰化玩起來-二手玩具wow市集》，現場準備4大闖關遊戲、二手玩具交換、聖誕花圈DIY及趣味桌遊等小遊戲，還有泡泡達人互動表演，邀請家長帶小朋友一起來玩。

據統計，九成兒童玩具是塑膠製成，平均使用壽命卻僅有六個月，有8成的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球環境大問題。

台塑企業作為塑膠產業的龍頭企業，今年藉由王長庚公益信託贊助，與台灣玩具圖書館合作，成立「彰化二手玩具物流中心」，結合企業各廠區及旗下台亞加油站設置玩具回收箱，以行動玩具車逐站收集二手玩具，載運到這個物流中心進行分類整理，經過篩選分類還可使用的二手玩具，後續提供給社福團體免費申請，讓這些回收的玩具可繼續帶給孩子歡樂。

台塑企業表示，市集活動規劃二手玩具交換攤位，家長可讓小朋友帶家中不要玩的玩具到現場，與玩具小店長作交換；塑膠回收趣味桌遊可讓小朋友一邊玩一邊學習塑膠製品的種類及回收處理方式。

現場還有運用回收玩具製作聖誕花圈的DIY活動、木育玩具體驗區以及遊戲闖關區等，準備讓小朋友有如置身玩具派對；更邀請泡泡達人運用道具吹出巨大的泡泡，帶領小朋友趣味互動。

此外，台塑生醫也在健康悠活館中設置「彰化童趣窩」，結合既有球池，加入二手玩具元素，提供彰化地區親子休憩的地點。

(工商 )