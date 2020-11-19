藏壽司第二？搶搭餐飲股上市櫃熱潮，旗下有「麥味登」、「炸鷄大獅」及「REAL真．Cafe．Bread」等連鎖餐飲品牌的揚秦國際預計年底掛牌上櫃，成為加盟連鎖早午餐品牌第一股，不過近期如藏壽司等新股開高走低，導致投資人慘賠，法人對揚秦掛牌行情並不樂觀，建議投資人「謹慎為上」。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，麥味登深耕台灣三十多年，歷經多次品牌轉型與整頓，展望未來，預計2021年麥味登將以複數展店策略重返全台1,000店，推行MWD Pay並累積會員人數達100萬，並將全面採用無防腐劑商品。

綜觀揚秦國際2020年前三季經營績效，合併營收10.9億元，年增14％，在新冠病毒疫情下仍逆勢成長。近三年雖然進行門市總量管制與體質調整，但每年營收皆持續走揚。未來展店計畫方面，麥味登將以全台重返1,000店為2021年目標，過去三年麥味登每年新展店數都在約110至120家，明年將以複數展店策略增加動能。

炸鷄大獅自今年第三季開放國內自願加盟，目前已於淡水與新竹開設兩家加盟門市，海外授權因受制於疫情而緩步成長，2021年將加快國內外展店速度，炸鷄大獅2021年將以全球100家門市為目標。兩品牌加盟系統雙引擎驅動揚秦國際持續成長。

在餐飲轉型與數位應用方面，揚秦國際持續發展總部智慧應用系統，麥味登APP也即將於年底升級2.0版，除了點餐介面優化外，更推出MWD Pay新服務，未來也將以異業合作方式進行跨平台點數交換，投入紅利點數流通戰場。

法人認為，新冠疫情導致內需爆發，餐飲股掀起一波上市櫃熱潮，但也因為「期望太高」，股價通常有過份炒高的現象，呼籲投資人謹慎至上，對於揚秦的上櫃行情也不必太樂觀，免得像藏壽司一樣開高走低，吃到「史上最貴的早午餐」。

(中時 )