日本首都東京周四頒布最高的新冠肺炎警戒級別，其新冠肺炎單日確診數首度突破500例，再創新高記錄。東京都知事提出警告表示，除非現在就採取行動，否則情況將更為惡化。

根據NHK報導，周三日本全國新增確診數達到2,201人，創下疫情爆發以來的新高記錄。東京都知事小池百合子周三晚間表示，感染速度恐將達到每日1000例，東京將採取行動對抗疫情。

東京都原本寄望明年舉辦改期的奧運會，惟因疫情持續急升，迫使政府將共為4個級別的警戒狀態，從「感染似乎正在擴散」等級調升至「感染正在擴散」的最高等級。

TBS電視台報導，周四東京的新增病例料將達到534例，超過周三的493例，為連續第二日改寫新高記錄。稍早前，東京都政府已經證實周四的新增確診數據，這是自疫情爆發以來，該日本首都第一次單日確診數突破500例。

儘管日本全國疫情急速升高，但考量對經濟造成的衝擊，日本政府目前仍不願宣布全國緊急事態，也未採取任何嚴厲措施限制民眾行動。日本首相菅義偉表示，日本處於「最高警戒狀態」，並呼籲民眾盡一切所能預防感染。他並透露政府擬收緊外食規定，例如將「Go To Eat」補貼計畫限制在不超過4個人的團體。

(時報資訊)