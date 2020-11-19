印尼央行周四意外宣布調降基準利率1碼（25基點），以加大提振經濟復甦的力道。受新冠肺炎疫情打擊，印尼經濟逾20年來首度陷入衰退。

印尼央行宣布，7天期附賣回利率（reverse repurchase rate）調降25基點，至3.75%，創下該央行於2016年開始將該工具作為基準利率以來的最低點。市場普遍預期該央行本次會議將按兵不動。

此外，存款工具利率（deposit facility rate）同步調降1碼，為3.00%。借款工具利率（lending facility rate）調降1碼，為4.50%。

加上周四的行動，印尼央行今年以來共已降息125基點，以緩解新冠肺炎疫情對這個東南亞最大經濟體造成的衝擊。除了降息之外，該央行亦透過鬆綁放款規定與收購政府債券，擴大金融市場的流動性。

印尼第三季經濟萎縮力道超出市場預期，並為逾20年以來首度陷入衰退，其第三季國內生產毛額（GDP）年減3.49%，雖較第二季的年減5.32%緩和一些，但較經濟學家預估的年減3%惡化。且GDP連續兩季負成長，意味著這是該國自1998年爆發亞洲金融危機以為首度陷入經濟衰退。未經季節調整，印尼第三季GDP季增5.05%。

(時報資訊)