《國際產業》DIY風行 英國翠豐集團上季銷售勁揚 16:142020/11/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家庭改裝和五金零售商翠豐集團(Kingsfisher)周四報出最近一季銷售成長，在疫情期間，DIY的風行推升業務成長。 擁有特力屋(B&Q)、Screwfix、法國DIY裝修Castorama，和裝修連鎖Brico Depot的翠豐集團表示，新冠疫情導致自行裝修需求升，集團截至10月31日的第三財季銷售年增17.6%，來到35億英鎊(約合46億美元)。 在個別國家方面，第三季在英國銷售成長21.5%，法國銷售成長16.6%。其中英國特力屋成長24%最為優異。 (時報資訊) #DIY #英國 #豐集團 #銷售成長 #裝修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》節慶＋換機 電商雙雄衝買氣 13:242020/11/19 財經 《興櫃股》揚秦拚年底轉上櫃 前3季營運逆風續揚 15:062020/11/19 財經 《國際產業》上季獲利暴增逾4成 Target股價創新高 12:162020/11/19 財經 《國際金融》疫苗＋併購活動 歐股重回8個月高點 09:432020/11/19 財經 《集中市場》外資止步6連買 電金空「權」守13700 15:232020/11/19 財經 《國際政治》追加預算 英國軍事投資冷戰以來最大 14:492020/11/19 財經 《基金》新冠疫苗問世在望 精品消費復甦可期 10:002020/11/19 財經 新藥授權報捷 生醫股吐悶氣 04:102020/11/19 證券．權證 明泰搶進5G專網 拚當領頭羊 04:102020/11/19 證券．權證 《國際產業》需求復甦 戴比爾斯鑽石銷售上揚 12:502020/11/19 財經 財經熱門新聞 1支iPhone 12 Pro賣4.4萬 台積電究竟賺多少？ - 財經 3天賺34萬 為何存500張金融股的他不賣股賺價差？ - 財經 義聯集團創辦人林義守 將宣布「義享天地A館營運時程表」 - 財經 - 工商 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 裕隆新能源車布局 跳過油電 直上純電動車 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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