家庭改裝和五金零售商翠豐集團(Kingsfisher)周四報出最近一季銷售成長，在疫情期間，DIY的風行推升業務成長。

擁有特力屋(B&Q)、Screwfix、法國DIY裝修Castorama，和裝修連鎖Brico Depot的翠豐集團表示，新冠疫情導致自行裝修需求升，集團截至10月31日的第三財季銷售年增17.6%，來到35億英鎊(約合46億美元)。

在個別國家方面，第三季在英國銷售成長21.5%，法國銷售成長16.6%。其中英國特力屋成長24%最為優異。

(時報資訊)