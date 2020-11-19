遠傳應邀參加「2020 Meet Taipei創新創業嘉年華」大展中，由中華開發創新加速器CCIA與Garage＋創業育成中心聯手打造的「企業共創專場」，以實質行動支持新創。遠傳長期深耕5G大人物(大數據、人工智慧、物聯網)技術，除了在3.5GHz頂級魚肚位置擁有連續80MHz頻寬，能充分發揮5G特性，提供業者優質的網路驗證場域、專業技術支援；遠傳超過700萬用戶、全台800多家實體門市與線上通路；加上遠東集團跨產業綜效的豐沛資源，更能協助新創團隊快速對接市場，發展成深具商業價值的解決方案。

亞洲新創界年度盛會「2020 Meet Taipei創新創業嘉年」於昨日在台北圓山花博爭豔館熱鬧登場，遠傳獲邀於「CCIA x Garage＋ 企業共創專場」進行專題演講，剖析全球新創趨勢、如何在後疫情時代突圍；更出動遠傳跨部門專家團隊，以「5G企業解決方案應用」與「5G生活娛樂消費創新」為兩大主軸，與來自不同領域的潛力新創面談媒合。藉由提供創業者最需要的驗證場域、技術資金資源、鏈結國際夥伴，加速創新概念落地，走向規模化的商業模式，共同壯大5G生態圈。

累積創新能量為企業成長的關鍵動能，遠傳透過結盟不同領域新創加速器，廣泛介接新創團隊，成功聯手推出多項解決方案。在企業應用面，包含攜手「雲端平台整合」公司，提供客戶在疫情時代的遠距工作解決方案；與「遠距醫療數位」新創團隊合作，共同開發遠距即時影像傳輸技術，實現「網路取代馬路」願景。

消費端應用面，近期上線的「遠傳心生活」平台，透過與「網路創作交流平台」合作，產出契合消費者需求的優質文章，創下良好的網路流量。未來遠傳將持續與新創團隊緊密合作，期望扮演台灣創業生態圈的關鍵角色，共同打造5G時代多元豐富的創新應用，創造企業、新創團隊、消費者三贏。

(中時 )