秋冬防疫專案12月1日啟動，蔡英文總統今天表示，專案強化三大措施，一整年的防疫工作確實辛苦、也帶來一定程度的不方便，但只有保持警覺、團結防疫，我們才能守住自己和家人朋友的健康，以及守住台灣珍貴的日常生活。

蔡英文在臉書表示，時序進入秋冬，全球疫情持續上升，最近台灣的境外移入個案也有增加的趨勢。為了確實守住疫情防線，中央流行疫情指揮中心已經宣布，將在12月1日啟動秋冬防疫專案，強化三大措施：

一丶強化邊境檢疫：所有入境及轉機的旅客，登機前要檢附「三日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才可以來台灣。交通部將督導航空公司把關。

二丶強化社區防疫：進出「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八類場所，必須配戴口罩。沒戴口罩又勸導不聽的話，地方政府將依法開罰3,000至15,000元。

三丶強化醫療應變：加強各類醫療院所及社區的通報採檢，並訂出獎勵通報採檢的指標。

蔡英文指出，只有保持警覺、團結防疫，我們才能守住自己和家人朋友的健康，以及守住台灣珍貴的日常生活。她也請大家幫忙分享，「一起維持世界頂尖的防疫好表現吧！」

(中時 )