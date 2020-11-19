嘉義監理所麻豆監理站與國道公路警察局第四大隊、南市府警察局新營分局、南市府交通局、民政局、殯葬管理所合作，19日首度辦理酒駕生命教育情境體驗，24名酒駕累犯者前往殯儀館參觀，體驗與往生者的距離。（莊曜聰攝）

嘉義監理所麻豆監理站與國道公路警察局第四大隊、南市府警察局新營分局、南市府交通局、民政局、殯葬管理所合作，19日首度辦理酒駕生命教育情境體驗，24名酒駕累犯者前往殯儀館參觀，體驗與往生者的距離。（莊曜聰攝）

到殯儀館體驗「與往生者的距離」是什麼感覺？嘉義區監理所麻豆監理站與國道警察、台南市警察局、殯葬所等單位為了讓酒駕再犯者有所警惕，19日首次在殯儀館舉辦「震撼體驗」課程，安排酒駕再犯者參觀殯葬流程，包括太平間、火化場，還有酒駕車禍現場影片、入殮室、停柩間等，讓24位前來的多位酒駕再犯者大為震撼，沉默不語，也有人說以後不敢再酒駕。

麻豆區監理站指出，立法院修法後，對酒駕再犯者加重刑期，而社會大眾也對「酒駕零容忍」有共識，因此針對酒駕再犯者開設講習專班課程，請他們到台南市新營祿園殯葬園區參加「震撼體驗」道安課程。

參與這次震撼體驗課程者有24人，最高酒駕累犯紀錄高達6次，達到基本累犯標準2次的也有13人，現場氣氛肅穆，除了聽講師講述「生命教育」課程、觀看相關酒駕肇事影片，還有殯葬所人員導覽殯葬所各項設施，包括焚化區檢骨室，再轉入殯儀館冷凍櫃區、入殮室與停柩間，了解告別生命的所有流程。

為尊重治喪家屬，這些學員參訪動線都經過安排，不會打擾家屬，也不會影響治喪事宜，期許透過這樣的生命教育體驗課程，降低肇事率，也給酒駕再犯者有所警惕。

嘉義區監理所長李輝宏說，酒駕事故頻傳，近5年全國酒駕A1類交通事故已有1500人以上死亡、近6萬人次受傷，造成無數家庭破碎，將酒駕再犯班道安講習的課程安排在殯儀館進行，可讓學員見證死亡的最後旅程，體認生命的可貴，進而學會珍惜他人生命，不要再有酒後開車行為，深刻警惕及震撼領悟。

(中時 )