義聯集團創辦人林義守 將宣布「義享天地A館營運時程表」 16:202020/11/19 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義享天地A館的萬豪酒店和精品百貨大樓外貌。圖／義聯集團提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義享天地A館開幕時程備受關注！義聯集團緊急通知，2020/11/20（五）上午10:00假義聯集團總部（燕巢區義大路6號）一樓舉辦「義享天地營運時程說明記者會」，由義聯集團創辦人林義守創辦人親自宣布開幕時程，並首次曝光高雄萬豪酒店部分房間內裝，以及介紹酒店環境規格。 (工商 ) #義聯集團 #義享天地 #時程 #創辦人 #林義守 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北國賓打「米其林牌」搶尾牙商機 訂餐送三館聯合住宿券 10:132020/11/19 生活 《國際社會》疫情再發威 日韓單日確診人數齊創高 09:432020/11/19 財經 17LIVE共同創辦人黃立成功成身退 自董事會卸任 17:092020/11/18 科技 《集中市場》外資止步6連買 電金空「權」守13700 15:232020/11/19 財經 黃立成閃退 賣掉17LIVE股權、辭去所有職務 13:502020/11/18 財經 華友聯集團後年營收衝64億元 明年再推百億預售 14:092020/11/19 財經 台灣企業永續獎－亞太電ESG表現獲高度肯定 04:102020/11/19 產業．科技 秋鬥11月22日站出來 捍衛言論自由 04:102020/11/19 焦點要聞 《產業》施振榮：推變革轉型如大船轉向 5C決策原則穩信心 10:512020/11/19 財經 鶯歌藝術季「好手藝市集」本週末登場 邀40品牌、藝術家進駐 11:342020/11/19 寶島 財經熱門新聞 1支iPhone 12 Pro賣4.4萬 台積電究竟賺多少？ - 財經 3天賺34萬 為何存500張金融股的他不賣股賺價差？ - 財經 義聯集團創辦人林義守 將宣布「義享天地A館營運時程表」 - 財經 - 工商 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 裕隆新能源車布局 跳過油電 直上純電動車 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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