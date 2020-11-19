義享天地A館開幕時程備受關注！義聯集團緊急通知，2020/11/20（五）上午10:00假義聯集團總部（燕巢區義大路6號）一樓舉辦「義享天地營運時程說明記者會」，由義聯集團創辦人林義守創辦人親自宣布開幕時程，並首次曝光高雄萬豪酒店部分房間內裝，以及介紹酒店環境規格。

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