勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（19）日舉辦「擁抱綠色變革 低碳轉型打造永續競爭力」全球企業永續高峰論壇，勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田致詞時指出，全球暖化的情況持續加劇，國際清算銀行（BIS）在今年初發布報告示警，表示氣候變遷可能引發「綠天鵝事件」、對金融業帶來超出預期的衝擊，牽動攸關生態、社會、經濟的連鎖反應。

所謂「綠天鵝事件」為極端氣候災難衝擊實體經濟，例如夏季氣溫頻創新高，有可能影響部分產業發展，近期案例為日前的澳洲大火，導致部分農業用地受影響而被迫停耕。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，全球突然掀起一陣碳中和的風潮，各國分別對外宣示碳中和，台灣作為國際供應鏈中的重要角色，低碳轉型在國家產業的永續發展中極為重要。

勤業眾信聯合會計師事務所企業社會責任服務負責人陳盈州指出，政府與監理機關對於公司治理、環境監管及氣候資訊揭露的要求持續提高，加上投資人遵循責任投資原則、更加關注企業ESG表現，企業更應思考中長期氣候變遷對策。

企業除了透過購置綠電、提升能源效率等方式降低對氣候變遷影響，也可透過發行綠色債券、可持續發展債券等永續籌資管道。勤業眾信認為，透過綠色經濟與綠色金融的發展，可望能開創新一波綠色繁榮，為社會創造更多機會，也為社會奠定安定的基礎。

(工商 )