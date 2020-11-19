南韓國民女神姜素拉（강소라）曾和男神玄彬相戀，引起關注，在今年8月她閃婚一名醫院院長，當時外界懷疑她是先上車後補票，卻遭經紀公司否認；今（19）日傳出姜素拉已懷孕，且孕產期在明年4月，間接打臉先前「不先有後婚」的說法。
姜素拉今年8月驚喜公開和圈外男友結婚喜訊，本來要舉辦婚禮卻因新冠疫情取消，但今日傳出好消息，她已經是一名準媽媽，預產期在明年4月，經推算腹中胎兒至少5個月；3個月前宣布閃婚，被外界推測應該是婚前懷孕，經紀公司則否認，如今卻自打臉。
其實姜素拉婚後在Instagram分享的生活照，能發現她都穿著較寬鬆的衣服，有別於婚前愛穿合身款式的風格；在大方承認懷孕後，粉絲也紛紛給祝福，恭喜她將要升格最美媽媽。
今年30歲的姜素拉出道11年，參與過不少熱門韓劇演出，曾和南韓天團「Super Junior」隊長利特因節目《我們結婚了》傳緋聞；在2016年和男神玄彬熱戀，掀起轟動，兩人戀情僅維持1年左右，讓雙方粉絲都感到可惜。
(中時新聞網)
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