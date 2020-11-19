Uber與社團法人台灣計程車學院協會啟動線上教育訓練課程「司機神救星」計劃，首創職業駕駛安全認證系統，近8,000名使用Uber系統的駕駛，須通過安全訓練和認證，才能使用Uber App帳號媒合載客。

台灣計程車學院協會、Uber以及6家多元計程車隊業者，共同推出以安全為核心的「司機神救星」線上教育訓練課程，並與台灣知名動畫團隊「臺灣吧」合作，針對駕駛行車中常遇到的「超速與分心」、「急煞」、「酒醉乘客」及「衝突與性騷擾」4大情境，以創新、簡單明瞭的手法拍攝，把安全資訊轉化為影片呈現，深入淺出的教學內容，也讓計程車駕駛人更有效學習、身體力行。

Uber表示，安全是公司最優先且最基本的考量，為落實安全教育訓練與憑證推動，Uber與合作的多元化計程車隊，包含Q Taxi、大慶、皇冠大車隊、中華正大、中華衛星、中天車隊等，要求職業駕駛在今年12月底以前完成安全必修課，通過線上測驗，並取得台灣計程車學院協會所頒發的證書。

根據統計，10月推出到目前為止，已經有99％駕駛取得認證，預計12月達到100％，讓近8,000名駕駛都成為道路安全守護職人。Uber指出，推出4部影片有不同主題，線上駕駛要通過考試才能繼續用Uber帳號，新進駕駛沒通過測驗，則拿不到帳號。此外，乘客也能於叫車後，在App內看到該名駕駛人取得安全教育認證的憑證。

Uber台灣發言人宓欣瑋說，每一趟行程中承載著的不只是駕駛和乘客本身，更代表了每個家庭的穩定和幸福，因此Uber希望合作的計程車隊夥伴遵守嚴謹的法規規範，不只人合法、車合法，也不斷在乘客端、駕駛端持續優化產品程式，提高App使用上的安全標準。

交通部長林佳龍指出，去年為了運管規則103之1的修法，每個人都擔心會成為政策下的犧牲者，計程車與駕駛輪流到交通部抗議，然而透過大家的努力，也感謝Uber配合政府的政策，讓大家現在站在一起，為台灣的計程車產業一起努力，從對抗走向和解，從零和走到多贏。Uber有意要在台灣落地生根，他看見傳統商業型態與新創之間的衝突對立，已逐步由零和邁向多贏，呼應過去Uber所說的「沒有人應該輸」。

根據「計程車業2019年營業狀況調查」結果顯示與2017年相比，計程車產業的空車率（無論時間或里程）為近年最低、計程車駕駛休息時間增加、計程車駕駛淨收入也增加。Uber分析認為，透過數位化的轉型，確實帶動計程車產業提升，也同時照顧到駕駛人的生活。

(中時 )