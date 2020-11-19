遇上這樣的前任，實在欲哭無淚。一位曾姓男子與女子阿雯（化名）曾為男女朋友，但曾男卻在分手後，擅自將交往時曾拍下的阿雯裸照傳到其臉書的班級群組，群組中逾40人全都目睹阿雯的私密裸照，讓她氣到報警提告。

據判決書指出，曾姓男子與阿雯原為男女朋友，但分手後曾男對阿雯心懷不滿，竟擅將相愛時曾拍下的阿雯私密處裸照，傳上阿雯的高職臉書班級群組中，導致群組中40多人全都自由瀏覽阿文的身體。阿雯一位同在群組中的同學驚見照片後，趕緊告知阿雯，阿雯才得知曾男的惡行，氣得向警方報案提告。

新竹地院經審後，依散布猥褻影像的罪名，判處曾男有期徒刑2月；法官考量曾男已與小雯達成和解，予以緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，且須於判決確定三年內，確實支付損害賠償金。而判決確定的一年內，需向檢察官所指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時的義務勞務。

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(中時新聞網)