樹德科大動遊系暨電競學程參加「城市盃—數位科藝電競邀請賽」（CCCE），暴風電競團隊在「技藝競賽」類的二項競賽，勇奪大專組唯一奬項的優秀作品獎及獎金2萬元。校方希望藉此讓民眾了解電競產業3.0的發展趨勢。

由新北市教育局與中華文化教育協會聯合主辦的「CCCE」，全國共1610位選手參賽，在11月15日閉幕式中舉行頒獎儀式。

樹德科大動遊系暨電競學程專任教師蔣天華帶領的暴風電競團隊在「技藝競賽」類的『商品設計』與『主題造型創新』二項競賽，榮獲大專組唯一奬項的優秀作品獎及獎金2萬元。暴風電競團隊成員有李艾倫、楊昌龍、楊志騰、及陳星佑4人。

商品設計組的李艾倫說，作品設計概念以燈籠為元素，讓原有的電競冷色調風格散發一絲絲溫暖。主題造型創新組楊昌龍說，此次主題造型是協助Yahoo TV旗下杏仁咪嚕做電競造型設計，最大難度是構思時，即須先行預想咪嚕穿上的效果。

設計學院院長兼動遊系暨電競學程主任蘇中和表示，CCCE圓滿落幕的同時，也宣告電競產業進入電競3.0的新世代；電競3.0是電競產業與數位科藝的結合，數據化時代的演進同時，電競產業市場需要更多具有多媒體與設計專業的人才去支撐，才能蓬勃發展。

蘇中和希望，透過比賽可以讓社會大眾了解電競產業領域，不是只有選手，全民都應該試著去了解這項新興產業的發展趨勢。

(中時 )