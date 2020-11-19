職業不分貴賤，每份工作都有值得我們敬佩之處，其中辛苦的一面不是我們用肉眼就能看出的。日前就有網友好奇發問，是什麼工作薪水雖然不高，但卻受人景仰的，而貼文發出後網友紛給出不同答案，但大多人都直指「社工，根本佛心事業。」

原PO在PTT八卦板上以「有什麼工作是低薪，但是受人景仰」的為題發問，有什麼工作雖然低薪但卻受人景仰。更舉例自己想到的職業有「牧師、護理師」並接著詢問網友，是否還有什麼職業是他沒想到的。

貼文發出後不少網友紛提出自己的想法，「義交和志工」、「照護員」、「巡山員」、「看義診的醫師啊」、「某些機構的照服員」、「清潔人員啊，真的很辛苦」、「消防員啊，超偉大」、「巡山啊，抓山老鼠有生命危險且領兩三萬而已。」

不過底下留言讓最多網友敬佩的就是社工了，「社工，4萬出頭就是天花板了」、「社工，非營利機構的工作人員」、「社工，一般人對社會真的沒啥幫助」、「社工，真的很需要耐心和毅力」、「真心付出的社工」、「社工真的了不起。」

(中時新聞網)