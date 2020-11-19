港股開低走低 恒指收跌0.71％ 16:292020/11/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前一晚美股因疫情反覆而下挫，利空消息影響香港股市19日開低走低。截至19日收盤，恒指收報26,356.97點，下跌187.32點，跌幅0.71％。國企指數收跌84.69點，收10,555.36點，跌幅0.8％。紅籌指數收報3,890.16點，下跌7.06點，跌幅0.18％。 (工商 ) #收跌 #收報 #跌幅 #恒指 #走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》賣壓沈重 日本橡膠續跌逾3％ 10:342020/11/19 財經 A股三大股指收漲 交投清淡 15:302020/11/19 財經 B站Q3營收創新高 盤後股價升逾6％ 12:312020/11/19 財經 《美股掃瞄》美股消息面：避險情緒降溫 美元連5跌 11:252020/11/19 財經 A股三大指數開低走高 滬指午盤收漲0.11％ 12:132020/11/19 財經 《港股》早盤低檔震盪 恆指跌150點、國企挫73點 12:502020/11/19 財經 美股下跌 台股加權指數受壓抑走跌 09:232020/11/19 財經 《產業》研調：第四季DRAM市況持續量增價跌 14:322020/11/19 財經 恒指開低走低 跌逾百點 10:402020/11/19 財經 台股科技基金 5檔人氣高 04:102020/11/19 投資理財 財經熱門新聞 1支iPhone 12 Pro賣4.4萬 台積電究竟賺多少？ - 財經 3天賺34萬 為何存500張金融股的他不賣股賺價差？ - 財經 義聯集團創辦人林義守 將宣布「義享天地A館營運時程表」 - 財經 - 工商 工具機業驚喊「被砍兩刀」 謝金河14字酸爆某位大咖 - 財經 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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