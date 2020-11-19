前一晚美股因疫情反覆而下挫，利空消息影響香港股市19日開低走低。截至19日收盤，恒指收報26,356.97點，下跌187.32點，跌幅0.71％。國企指數收跌84.69點，收10,555.36點，跌幅0.8％。紅籌指數收報3,890.16點，下跌7.06點，跌幅0.18％。

(工商 )

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