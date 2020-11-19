行政院長蘇貞昌19日表示，美國副國務卿畢根在亞太經濟合作會議部長級年會特別發言，感謝台灣對美國所推動「經商便利度計畫」的支持。台美深化經濟合作正要開始，現在正是台灣走向世界經濟舞台最關鍵的時刻。

蘇貞昌指出，今年亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會16日首度以視訊方式進行，感謝政委鄧振中及國發會主委龔明鑫擔任台灣代表，圓滿完成任務，不僅分享台灣防疫經驗與經濟成果，同時再次宣示台灣願意在全球防疫上做出更多貢獻，強化與各國的連結。

蘇貞昌說，在本次會議中，美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）特別在發言中，唯一指名對台灣表達感謝，感謝台灣多年來對美國所推動「經商便利度計畫」的大力支持。

蘇貞昌說，在總統蔡英文帶領下，台美關係近年來顯著提升，除了通過多項友台法案、軍售案、雙方官員互訪密切、復設了關島辦事處，近來又在經濟合作方面特別有進展。

他指出，先是8月31日，經濟部長王美花與美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）以「美台經濟合作前景」為題進行線上對談時，美方主動宣布和台灣正在建立新的雙邊經濟對話。9月17日，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）來台訪問，並與台灣官員就台美經濟合作各個層面議題進行意見交換。

9月底，台美又共同簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，加上8月底的「5G共同安全宣言」，充分展現台美雙邊合作夥伴關係，更上層樓。

11月16日，經濟部政次陳正祺已前往美國，參加20日即將舉辦的第一屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，洽談的議題廣泛，包括：全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈合作、投資審查、基礎建設及能源、婦女經濟賦權等，且與台灣下階段經濟發展息息相關。

蘇貞昌說，台美深化經濟合作正要開始，現在正是台灣走向世界經濟舞台最關鍵的時刻，台灣有足夠的國力走向世界，掌握與世界各國經貿合作發展的機會，只要大家一起努力，台灣就會更有前途，不僅在世界占有一席之地，國際發展空間也一定會越來越寬廣。

(工商 )