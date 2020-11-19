行政院長蘇貞昌今（19）日表示，政府開放資料數量已達4萬7,000筆，這次武漢肺炎疫情，就是因資料開放、資訊共享，公私協力做出「口罩地圖」，發揮關鍵效益；希望串聯起資料的力量，建設台灣成為數位化國家。

國發會上午在行政院會報告「智慧政府資料治理推動成效」，蘇貞昌在聽取報告後表示，在數位時代，資料具有高度戰略價值，也是驅動公共治理創新的重要元素，有助提升施政效能與政府服務。

蘇貞昌指出，國發會所提報的「智慧政府資料治理」，以推動「政府資料開放」（Open Data）與「個人資料自主運用」（My Data）兩大主軸，建立公私協力治理模式，創造資料經濟，是加速數位轉型、推動智慧政府的重要策略。

蘇貞昌說，政府開放資料數量已達4萬7,000項資料集，超過80％的資料集已達「機器可讀、結構化、開放格式」的標準，資料集下載量超過1,500萬人次數。

蘇貞昌說，特別是這一次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，就是因為資料開放、資訊共享，所以民間高手可以經由「API」（應用程式介面）的串接，藉由公私協力的方式，做出「口罩地圖」，發揮關鍵效益。

他說，這就是一個把資料開放，透過多元應用，使原本靜態資料成為福國利民的資產的範例，而這樣的政府與民間合作模式，也吸引了日、韓等國家學習。

他說，現在政府的觀念與做事的方法都要改變，政府可以利用開放資料，提升政府效率，又做出切合民眾需求的服務，也相當程度減少了官方長期以來的困擾。

(工商 )