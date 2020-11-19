金門縣消防局緊急救護全年出勤逾3000次，今（19）日再補進一批生力軍，縣長楊鎮浯親自加油打氣，期勉堅守工作崗位，確保鄉親生命財產安全。

縣消防局最近有黃志中、蔡建隆、許春祥、李宗其等4人晉升科員，許政勤、錢志華、許凱嵐、蔡智成、李彪龍、吳耀族、周君泉等7人晉升小隊長。新進人員則有隊員王俊惟、陳浩榮、楊欽富、王宇玄、陳炭謂、劉芝廷、鄭為元等7人（前3人是今年度定期請調返鄉服務，餘4人為2020年消防警察人員考試錄取，皆以優異成績第1志願分發金門服務）。

楊鎮浯表示，他在擔任立委時就十分重視消防人力，多次積極向中央爭取擴編地區警消員額，並推動「原籍返鄉」政策，目的在進一步提升消防能量，建構更友善工作環境，同時也讓在全台各縣市警消機關工作的鄉親有更多機會返鄉服務，並可以大幅縮短返鄉服務的等待候時間。就任縣長以後，也持續督導相關單位完成警消人力擴編作業，相信對於提升地區民眾生命財產安全及完善警消工作環境將有大幅改善。

(中時 )