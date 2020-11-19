東京都發布新冠肺炎疫情的最高警戒級別，該首都單日確診數料將連續第2日創下新高，加劇了投資人對經濟活動將進一步受限的擔憂，周四日經指數連續第二個交易日收黑。

周四日經225指數收跌0.36%，為25,634.34點。不過，在工業股上漲帶動下，東證一部指數尾盤由跌轉升，終場漲0.33%，收在1,726.41點。

稍早前，東京都政府已經證實媒體先前報導，周四東京的新增病例達到534例，超過周三的493例，為連續第二日改寫新高記錄，亦為疫情爆發以來，日本首都第一次單日確診數突破500例。

美國的感染數急飆，周三染疫死亡人數突破25萬人，令投資人更加擔心這個全球最大經濟體的經濟體質。

三井住友資產管理首席總經策略師Masayuki Kichikawa表示，股價已經急速上漲，現在我們正處於許多人考慮獲利了結的階段。如果這是在今年春天，日本政府可能已經要告訴民眾不要出門了，但由於現在經濟活動下滑的速度可能較今年稍早前緩和，所以股市下檔仍然有撐。

東證核心30指數以安斯泰來製藥（Astellas Pharma Inc）跌2.21%、三菱日聯金融集團跌1.52%，表現最疲弱。製藥公司第一三共漲2.65%，伊藤忠商事漲2.28%，表現最佳。

(時報資訊)