台灣大(3045)今(19)日正式開賣Google Pixel 4a 5G版，搭配指定資費可0元購機，再送Google Nest Mini智慧音箱。

台灣大指出，本月底前搭配1,399元(含)以上綁約專案購機，享GeForce Now雲端遊戲3個月免費體驗，網路門市限時再送momo幣2,000元。另外，除了攜碼/續約老客戶/VIP可享免預繳，VIP續約最高還可再省$5,000元；搭配999元以上5G資費入手Google Pixel 4a 5G版或Pixel 5，再加碼贈送Google Nest Mini智慧音箱及智慧插座，讓家戶升級智慧家庭。

Google Pixel 4a 5G版搭載6.2吋Full HD+OLED螢幕，擁有1,220萬像素主鏡頭，並搭配1,600萬像素超廣角鏡頭，支援防手震影片拍攝，「純粹黑」的機身顏色，相當有質感。Pixel 4a 5G 版空機價新台幣15,990元，即日起在台灣大直營門市買空機同樣加送Google Nest Mini智慧音箱。

(時報資訊)