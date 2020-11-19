第二次參加ATP年終總決賽的俄羅斯職業男網好手麥維德夫（Daniil Medvedev），更加享受參加這項年終大賽的樂趣，在小組賽先直落二擊敗德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zevrev），第二戰再6比3、6比3擊退賽會5屆冠軍、現任世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），先以兩勝在手確定晉級四強。

從首盤3比3平手、拿下第一盤後，到第二盤取得3比0領先這段期間，麥維德夫一度連破喬柯維奇3個發球局，其中首盤最後麥維德夫的盤末點，喬帥更是雙發失誤讓出；次盤喬帥仍未找到制服麥維德夫的方法，麥維德夫救下唯一一次面對的破發點，最後靠著一記正手拍致勝分，為比賽劃下句點。

賽後喬柯維奇說道：「毫無疑問，麥維德夫表現得更出色。我自己則打出一場不是很理想的內容，我覺得自己應該也應當要拿出更好的一面，但要給麥維德夫打出高水準賽事予以肯定。」

麥維德夫去年年終賽在小組賽三連敗出局，他表示：「心裡總是會有對自己的懷疑，擔心下一年在倫敦的年終賽，自己表現是否會像去年一樣，我還是會一樣繃緊神經，至少這次小組賽獲得分組第一，這感覺很棒。」

(中時 )