自稱竹聯幫「中華安樂之友會」會長的王啟鑌涉數起糾紛，竟指揮手下成員從事暴力犯行，18日遭檢警搜索拘捕，檢察官複訊後依組織犯罪對王聲押禁見。台北地院認為王犯罪嫌疑重大，有勾串、反覆實施之虞，19日裁准羈押禁見。

檢警調查，「中華安樂之友會」成員梅海強2月間在北市某酒吧內與數名外籍人士發生口角，會長王啟鑌親率手下到場助陣，以辣椒水噴灑酒吧老闆，手下並以棍棒、板手等兇器毆打其他被害人；王另於10月間與一名老翁發生行車糾紛，王嫌攔停車輛並喝令被害人下車，持棍棒毆打傷被害人，再帶領手下至醫院急診室對老翁叫囂，恫嚇不得報警。

台北地檢署18日指揮刑事局拘捕王啟鑌及手下梅海強、呂承遠3人到案。檢察官複訊後，依違反組織犯罪條例諭令王聲押禁見，呂、梅2人各以20萬元交保。

北院指出，王啟鑌未坦承全部犯行，但依現有事證，足認他犯罪嫌疑重大，且尚有共犯未到案，恐有勾串之虞，王今年才因詐欺案遭判刑，本案卻又另涉犯詐欺取財等犯行，他並自承因缺錢，曾主動詢問共犯有無詐欺集團的工作可以做，也有反覆實施之虞，故諭知羈押禁見。

(中時 )