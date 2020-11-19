因應少子、高齡社會，照顧服務產業需求增加，對應所需照顧人力，南市府勞工局2020年規畫35班次照顧服務員訓練課程，預計培育1157名照服員，並結合成功大學推出高齡照顧數位學習課程，數位課程不僅提供中文，更有英文、印尼、泰國、越南等5國語言，讓有照顧服務需求的市民、移工們能夠學習相關照護知識，藉此提升高齡照顧的品質。

台南高齡人口約30萬，台南高齡人口已逾14％，南市府勞工局長王鑫基表示，為因應長照人力需求，南市勞工局去年及今年都開辦35班照顧服務員職訓班，每年都培訓逾千人投入高齡長照相關產業。

截至2020年9月的統計資料，南市光是社福相關的外籍移工就有1萬6571人，其中最多的是印尼籍的1萬2438人，其次是越南的2623人，王鑫基說，社福移工初到台灣，可能因語言、文化隔閡等因素，對於長者照顧認知有落差，勞工局去年開辦「勞雇安心計畫」，由專業護理師、翻譯人員到宅做面對面的教學與互動，以增進移工正確居家照護方法及提升適應能力。

勞工局今年更與成功大學合作，推出5國語言的高齡數位學習課程，讓來自不同國家的移工可以透過數位課程來提升照顧服務專業及技巧，由成功大學教務處推廣教育中心、醫護理部與東北扶輪社共同規畫、錄製高齡照護數位課程，推出中文、英文、印尼文、泰文與越南文等語言版本。

課程內容包含「譫妄與失智症之照護」、「跌倒之評估與照護」、「失禁之照護」、「多重用藥辨識與照護」、「高齡者自立支援」、「維持身體活動功能之照護」以及「高齡健康促進方案設計」，可透過成功大學推廣教育中心網站連結。

勞工局也製作「照顧好幫手照顧好easy」訓練手冊提供民眾使用，包含飲食、清潔照護指引及緊急狀況處理等，訓練手冊可從南市府勞工局網站下載，分別有中、英、印尼文版本。

(中時 )