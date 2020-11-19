下班又要塞！國道三號北上3車追撞 回堵3公里 16:372020/11/19 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下班又要塞！國道三號北上3車追撞 回堵3公里(圖/翻攝高速公路局 即時路況影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛注意，國道三號北上18.3K福德隧道，今日下午傳出3輛汽車追撞意外，其中包括2台貨車、還有一輛休旅車，警消立即出動15人前往救援，根據了解，目前有3人受傷，意識清醒同時馬上送醫，這起車禍導致國道回堵約3公里，詳細車禍原因有待警方調查。 (中時新聞網) #國道三號 #北上 #車追 #回堵3公里 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滿載瓦斯車追撞混凝土車 7鋼瓶拋飛幸未氣爆 10:262020/11/19 社會 新北鐵道馬回來了！3大亮點續追火車、隱藏隊友來助攻 16:552020/11/19 生活 國三南下蘭潭隧道附近火燒車 烈焰沖天 12:372020/11/19 社會 泥漿溢流 國道1號塞到紫爆 04:102020/11/19 地方新聞 不再看走眼！用眼過度4危機靠3招 網曝這個最舒服 16:002020/11/19 生活 南昌地鐵3號線 通車倒數 04:102020/11/19 兩岸新聞 遭檢舉達人尾隨逼車 他轉方向盤閃避收3張罰單！提告仍慘輸 08:052020/11/19 社會 新北市府施工害國1大塞車 高公局近日將要求說明 12:052020/11/19 生活 害慘基隆、汐止民眾 國1北上13K清晨搶通 08:042020/11/19 生活 玄彬舊愛閃婚3月懷5月胎 昔稱「沒婚前懷孕」糗打臉 16:242020/11/19 娛樂 社會熱門新聞 棘手!水下作業4人漂走被陸船救起 我方託漁民協助接回 - 社會 一夜4次郎連戰3天後跑急診 醫師一聽臉色大變 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 29歲女跟7人團「1日畢羊縱走」失聯 冰冷遺體今尋獲 - 社會 男騎機車遊頭汴山區 遭水泥車輾爆頭亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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