駕駛注意，國道三號北上18.3K福德隧道，今日下午傳出3輛汽車追撞意外，其中包括2台貨車、還有一輛休旅車，警消立即出動15人前往救援，根據了解，目前有3人受傷，意識清醒同時馬上送醫，這起車禍導致國道回堵約3公里，詳細車禍原因有待警方調查。

(中時新聞網)