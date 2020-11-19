永豐金證券「豐存股-美股」平台再進化，即日起領先業界推出「圈存試算」功能；永豐金證券表示，美股交易需由交割銀行提前圈存，交易完成後再進行解圈實扣，面對股價每天變動可能產生帳戶圈存金額不足影響投資佈局，推出「圈存試算」功能，存股族在每次交易前一日可以試算所需扣款金額，檢視補足款項、調整申購股數，以避免扣款失敗，讓存股紀律不錯失。

「豐存股美股」自今年7月上線以來，一股就可以存股吸引散戶投資人青睞，目前約定存股已逾8千筆，永豐金證券表示，存股新增扣款筆數持續成長，但每次總有幾筆因餘額不足而扣款失敗，經過大數據分析後發現關鍵在圈存金額不足，投資人原本預估的存股金額與實際扣款金額有落差，因此推出「圈存試算」功能解決客戶痛點。

永豐金證券表示，「豐存股-美股」提供定期定股投資，每一次的扣款金額會隨股價波動，投資人在委託買進交易前，交割銀行會先圈存預估這次的交易金額，該金額仍存於客戶帳戶中只是無法動用，待確定成交後才進行解圈實扣，從交割銀行扣掉實際交割金額，以達到交易風險控管之功能。

「豐存股-美股」最新「圈存試算」功能，存股族在交易前一日從買入約定頁面即可一鍵試算出所需存入銀行的扣款金額，圈存金額的公式為：個股昨日收盤價x商品股數x110％ ＋ 手續費；美股沒有漲跌幅限制，因此預設最高10％的漲幅空間來控制存股族風險，投資人可以檢視是否需要補足款項、或是調整申購股數，於扣款日上午十點前存入圈存款項。

永豐金證券指出，回應小資存股族的心聲，「豐存股-美股」目前祭出手續費優惠最低只要1美元，美股市值佔全球股市的4成以上，居全球領導地位，全球資產規模前五大之ETF皆在美國的交易所上市，降低一般散戶選股鏱礙，提供資產配置的選擇彈性多元，相當適合進行紀律存股投資。

(中時 )