今年70歲的趙樹海，最近發表了全新個人唱作專輯，重溫通告人生，最近他上節目，聊到家庭生活，一定得提被演藝圈奉為完美夫妻檔的趙又廷與高圓圓，其實夫妻倆作風都低調，很少在社群提及私下生活，公公趙樹海倒是願意分享，說高圓圓在趙家，就是標準的媳婦。

趙樹海作客《命運好好玩》，聊到自己的個性，雖不是完美先生但很要求完美，對自己跟對其他人，都同一套標準，自嘲流傳了一句話「跟趙大哥做朋友很享受」，因為他總是先把事情安排妥貼，但一起共事就不是這樣，趙樹海會變成嚴格要求，對家人也是一樣，會用要求自己的方式要求親人，覺得每個人自己該做的，都得好好完成。

趙樹海解釋，是因為每個人如果好好負責任處理該做的事，身邊的人也就能安心享受，他也坦言自己對生活細節近乎龜毛，例如杯子把手一定朝同一邊，把手在左，則左手開櫃、右手就能輕鬆拿到杯子，反之亦然，但他強調是他個人看到就會整理，沒要讓大家痛苦，「所以每一個享受我安排的人，都不知道是我的細心」。

主持人何篤霖就好奇，如果兒子趙又廷擺錯了，趙樹海怎麼處理？顯然他已受到一番教育，因為趙樹海說：「現在趙又廷跟我一個德性」，至於高圓圓，趙樹海稱讚她就是標準的媳婦，兒子、媳婦事情做得不對，他都無差別一起教，也覺得來到一個新環境、過了一些時日，總是該漸漸適應，例如東西擺哪裡之類的，但如果遲遲沒改善，「那你幹什麼吃的，這就是你對生活不認真啊」。

(中時新聞網)