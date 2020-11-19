警方在桃園的一處套房內尋獲2女，另也將2名男網友帶回偵訊，不排除依略誘罪將2男送辨。(李俊淇攝)

李俊淇／新北報導

新北市新莊二名同班國中少女，昨晚至今天上午不約而同失蹤，家長分別向新莊警分局福營派出所及光華派出所報案，警方在第二名少女報案後，2個小時內在桃園迅速將2女尋回。

2名女少女原是同班好友，與同學傳話間發生誤會，昨天校方介入處理，約雙方家長到校訪談後，由家長各自將小孩帶回，不料其中1名少女當晚就失蹤。而今天早上7點多，另外少女的母親將小孩載至學校，但學校並未發現學生到校上課，隨即向家長反映，少女的母親收到通知後也隨即向警方報案。

警方表示，接獲少女親報案後，立即展開偵查，追蹤到少女被帶往桃園秀山路一帶，專案小組按圖索驥，果然在套房內找到這二名失蹤少女，當時他們還在房內看電視，吃東西。

據了解，事件起因是其中一名少女上周請假在家時，遭同班的男學生批評「綠茶婊」，少女得知後與好友討論，其中認識的2名男網友聽完後相當氣憤，準備找男同學算帳，嚇的男同學的家長向學校告狀，校方才在昨天找來2少女的家長到校訪談，沒想到2女竟前後雙雙搞失蹤。

而涉嫌帶走他們的2名男子都已成年，分別是少女剛認識不久的男友，因為少女不想上學，才帶著他們到桃園玩，不料卻惹出這麼大的風波。

少女被警方找到後還穿著制服，一臉稚嫩，還不知道家人內心著急得要命，警方已連繫家長將少女帶回管教，並不排除將二男依刑法略誘罪送辦。

(中時 )