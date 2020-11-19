元長鄉抽水站出現一隻疑遭棄養的台灣獼猴，飢不擇食時也會吃狗食。（雲林縣府農業處提供）

雲林縣府農業處接獲通報元長鄉有小台灣獼猴出沒，農業處派2人會勘，小猴狀似乖順，但瞬間咬住公務員右手，又咬另一名的衣服，農業處人員以誘捕箱捕捉，小猴很機靈，一手抓欄杆，一手偷食物逃走，最後改用大垃圾桶趁其不備才捉到。

林內鄉淵明國中上月才發生台灣獼猴闖入校園包圍學生事件，元長鄉民眾日前通報農業處指稱，最近抽水站附近有一小獼猴出沒，行為與寵物貓狗無異，會找人撒嬌，也會偷吃人類食物，盼農業處助牠回山區。

森保科派2名人員17日前往元長鄉抽水站會勘，看到小猴會磨蹭撒嬌，一開始慢慢靠近他們，輕輕拉鞋帶，愈聞愈靠近時，卻突然咬了王姓承辦員的右前臂，造成未流血性的微紅腫擦傷，也輕咬另一人的上衣，幸好未咬到肉，兩人當下都用酒精消毒。

王姓農業處人員表示，研判小猴是人為飼養或餵養的遊蕩個體，已經接近成年，牠是嬉鬧性質的輕含咬，不是敵意性質的攻擊張口咬，雖未造成人傷害，為確保安全，當下就用酒精消毒，也到診所施打破傷風疫苗，隔日再到醫院施打狂犬病疫苗。

該隻小獼猴看到誘捕籠並不害怕，很機靈的一手抓著外緣、一手迅速抓了食物就盪出去；後來改用大垃圾桶誘捕，趁牠拿食物時把桶子倒扣才捉到，已帶回山區野放。

農業處表示，台灣獼猴從2019年降為一般類野生動物，但千萬別捕捉來飼養，捕捉野生獼猴將依野生動物保育法裁罰6至30萬元。

另外，近年也有民眾養綠鬣蜥，愈養愈大看起來頗嚇人時又遺棄，民眾在野外看到「酷斯拉」嚇得通報捕捉。縣府農業處說，即使是飼養寵物也應有始有終，若無法養到終老，就不應為滿足一時好奇心而飼養。

這隻小獼猴已束手就擒，被帶回雲林山區野放。（雲林縣府農業處提供）

(中時 )