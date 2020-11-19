高雄更名百年，高雄文學館20日至29日連續2周末舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，主題特別強調「家鄉」，凸顯每個在地發展的人都是高雄歷史一部分，但題目長達28個字，連文化局長王文翠都笑問「會不會太長？」

王文翠指出，今年正好是更名為「高雄」100年，文化局規畫相關活動耙梳高雄百年發展脈絡，其中文學館同仁擬的活動題目「以百年之名─高雄是我的家鄉，家鄉對我來說，是全世界上最大的地方」，扣除標點符號仍多達28字，前期討論時她也一度懷疑是否太冗長？

高雄文學館20日至29日連續2周末舉辦「高雄一百‧文學風華」系列活動，19日舉行宣傳記者會，高市文化局長王文翠上台致詞。（林宏聰攝）

不過她表示，仔細想想，這題目相當有意義，因為每個在高雄發展的人，都是在地歷史的一部分，希望透過系列活動，讓每個曾與高雄產生連結的文壇作家，都能回到高雄來；尤其活動規畫中的「農市集」，菜市場就是人們生活的地方，特別讓人親近家鄉土地日常節奏。

高雄文學館19日下午活動記者會，包括林達陽、鍾鐵英、葉松齡、鄭炯明、陳坤崙、水瓶鯨魚、陳建勳、李怡志、楊路得等作家及協辦單位三餘書店代表出席，預告20、21、22日及27、28、29日將在文學館舉辦24場、38位老中青作家與樂手及6家書店參演沙龍音樂活動，詳細資訊可上「就是愛朗讀高雄」臉書或高市文化局官網查詢。

此外，文學館規畫文學書展覽，利用2樓牆面列出百年紀事，展出67位高雄文學作家書籍作品，展現充沛的在地論述活力。

(中時 )