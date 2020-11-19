邵雨薇近日因大方認愛吳慷仁，成為外界關注焦點，而她雖然工作忙碌，卻還是會時長庚新社群動態，和粉絲們互動，19日她也難得曬出性感泳裝照，透露這幾天熱到想游泳，但深藏不露的好身材還是讓網友們一秒放錯重點，紛紛暴動直呼，「太辣了啦！」

邵雨薇在IG分享一張照片，只見她身穿細肩帶連身泳裝，深色襯托出她白皙的肌膚，她坐在泳池畔，隨意放下濕濡的頭髮，戴上墨鏡對著鏡頭甜笑，看起來輕鬆愜意，貼身的洋裝也顯露出S腰身，平口設計更是秀出她的事業線，慵懶又不失性感。

邵雨薇的好身材得來不易，她曾為了角色在2個月內瘦6公斤，「減肥減瘋了！每天只吃水煮蛋、燙青菜，偶爾吃一下雞肉，早上吃奇異果跟蘋果。」如今體重都維持在44公斤，「現在我比較少吃澱粉了，我也不能再胖，因為我一胖就先胖臉會很明顯。」

邵雨薇也在文中小小發牢騷，「這兩天熱到想游泳啊」，也分享自己特別喜歡傻瓜相機的畫質，然而她難得的小露性感也讓粉絲一飽眼福，激動留言大讚，「美人魚變身」、「秋老虎發威，性感的雨薇」、「一個字辣」、「性感的雨薇」、「拍的很棒」、「嗯，看起來不錯」、「太辣了啦！」

(中時新聞網)