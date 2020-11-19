中國大陸全國人大常委會11日決議授權港府取消4名民主派議員資格後，由英、美、澳、加拿大及紐西蘭等國組成的「五眼聯盟」外長19日聯合聲明，對於港府撤銷民主派議員資格表達嚴重關切，呼籲立即恢復這些議員的職務。不過，中國大陸外交部發言人趙立堅反嗆，只要敢膽損害陸國家主權與安全，「不管他們是五隻眼，還是十隻眼，都要小心眼睛被戳瞎」。

對於「五眼聯盟」關切陸授權港府撤銷民主派議員資格，陸外交部發言人趙立堅反嗆，只要敢膽損害陸國家主權與安全，「不管他們是五隻眼，還是十隻眼，都要小心眼睛被戳瞎」。影片為先前針對「五眼聯盟」對香港選舉的聲明，趙立堅表示反對。

據路透社報導，「五眼聯盟」國家的外交部長聯合聲明指出，我們呼籲大陸政府重新考慮撤銷香港民選議員的資格，並立即讓其復職。上周在北京授權下，港府撤銷4名泛民主派立法委員的資格，引發15位泛民派議員辭職。

聲明也指出了西方國家對於香港自主程度的擔憂，特別是「一國兩制」的承諾，認為撤銷議員資格違背了中國大陸對香港將享有「高度自治」以及言論自由的權利的承諾，並稱北京取消香港立法會議員資格的有關規定，看起來是「旨在壓制所有批評聲音的協調行動的一部分」。

不過，趙立堅同日在陸外交部例行記者會上表示，對於有關國家公然違反國際法與國際關係基本準則，對屬於中國大陸內政的香港事務說三道四、指手畫腳表示強烈不滿與堅決反對，並稱「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎」。

趙立堅也強調，全國人大常委會根據憲法、香港基本法和香港國安法的有關規定對香港特區立法會議員資格問題作出決定，且自國安法實施以來，香港沒有再發生所謂示威抗議的「美麗風景線」，難道這還不能說明問題？

(中時新聞網)