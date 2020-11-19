創業家兄弟（8477）以及旗下轉投資興櫃公司松果購物（6740）19日舉行重大訊息記者會，創業家兄弟擬以發行新股為對價，取得松果購物100％股權，松果購物未來將從興櫃市場撤下。創業家兄弟董事長郭書齊表示，現今電商市場競爭加劇，且流量成本高昂，市場更朝集團化與資本化趨勢發展，透過整合兩家公司的資源與服務，以擴大營業規模。創業家兄弟集團的股份轉換預計將於2021年6月前轉換完成，預期下半年開始展現綜效。

創業家兄弟說明，本次股份轉換案之換股比例，為松果購物普通股每1股換發創業家兄弟新發行普通股0.91股，創業家兄弟預計增資發行新股計普通股663萬1724股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6631萬元。

過去創業家兄弟以垂直電商切入市場，推出包括好吃市集、3C市集、生活市集等平台，近年來好吃市集、3C市集業務陸續整併入生活市集，去年中搶進食品電商推出365超市，隨後也在今年初結束營運，改為推出運動市集平台。

郭書齊表示，創業家兄弟為B2C模式，松果則為B2B2C模式，過去選擇各公司獨立運作，以保持面對市場時的充分彈性。不過，隨著電商市場近年來越來越規模化且資源集中，B2C與B2B2C的界線逐漸模糊，加上流量成本大幅增加，過去這樣的設計反而不易於集團資源整合，才決定合併，以擴大營運。

郭書齊解釋，兩家公司各自的網站與App仍會獨立經營，但供應商上架之後，商品會同步在兩個網站一起呈現，讓消費者不管到哪邊都能一站購足，預期明年6月前股份轉換完成，下半年開始展現綜效。

松果購物去年10月登上興櫃，不過儘管今年電商市場因為疫情快速成長，松果今年第三季的表現並未市場利多成正比，與上季以及去年同期相比由盈轉虧。松果第三季單季本業虧損661萬元、稅後淨損433萬元，每股虧損0.27元，相較去年同期的每股盈餘0.06元、今年第二季的0.34元失色。

而創業家兄弟今年第三季則是上櫃以來首度出現單季虧損，第三季每股虧損0.25，但累計今年前三季每股盈餘1.13元，前10個月營收38.02億元，年減7％。

(工商 )