中國商務部新聞發言人高峰19日下午在例行記者會上表示，積極支持香港參與國際和區域經濟合作，將根據「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」關於新成員加入的規定和香港發展的實際需要，支援香港儘早加入RCEP。

商務部官網公布的新聞稿稱，對於中國是否加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的問題，高峰回應，中方持積極開放的態度。他並透露中歐雙方正在就中歐投資協定舉行第34輪談判，雙方聚焦遺留問題，繼續深入磋商，有望取得積極進展。

高峰表示，中方對於任何區域自貿協定，只要符合世貿組織原則，開放、包容、透明，有利於推動經濟全球化和區域經濟一體化，都是歡迎的，中國大陸將加大制度型開放的力度。

他指出，對中方而言，RCEP的簽署有利於促進進口多元化，激發進口潛力，優化進口結構，擴大先進技術、設備和零部件進口以及國內有需求的資源性商品進口；有利於穩定中國對區域各國的出口。此外，RCEP還有利於企業在區域內佈局，更好在區域內配置要素資源，進一步增強區域內產業鏈、供應鏈的韌性。

高峰稱，RCEP是互惠的，一方面，有利於促進中國大陸進口多元化，擴大先進技術、設備、零部件進口；另一方面，也將有利於中國大陸穩定對區域各國的出口，維護本地區產業鏈、供應鏈的安全穩定。

至於RCEP簽署後，中國大陸對部分澳洲商品的進口關稅及限制措施是否會有所調整，對此高峰表示，RCEP協定是15個成員共同達成的區域自貿協定，各方已經就貨物貿易關稅減讓等問題做出了系統安排。協定生效後，中方將與各成員共同努力，實施和執行好協定有關規定。

至於近期中國對加工貿易禁止類目錄進行調整，高峰稱，目錄調整目的是進一步加大對加工貿易的支援力度，為企業提供更多的市場空間，穩定加工貿易產業鏈供應鏈。

(工商 )