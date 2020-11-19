65歲洪姓婦人日前工作時被機器壓砸到左手食指與中指，受傷部分血肉模糊，還造成指頭末梢甲床、遠端指節開放性骨折，她原以為手指將不保，所幸醫療團隊緊急幫她進行清創，並藉由甲床重建手術、搭配人工真皮，全力保全其手指，術後2個月恢復已達9成，讓她開心的直呼「找回手指了」！

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，洪婦到院時食指、中指的軟組織受損相當嚴重，且遠端指骨骨頭外露，若採用傳統植皮的治療方式，恐在傷口癒合過程中產生過多纖維組織取代正常組織，造成疤痕增生、關節攣縮及變形等問題。

經醫療團隊進行整體評估，決定以恢復指腹原始外觀為目標，同時避免變形或攣縮問題，決定採用人工真皮重件傷口，鄭旭棠說，人工真皮原料多為矽膠層、小牛膠原蛋白及鯊魚軟骨素，可提供傷口多種生長因子與基質，讓植皮的傷口更接近正常傷口，以洪婦的情況來說，人工真皮可讓組織肉芽長到肌腱及骨頭上，術後效果也符合預期。

鄭旭棠強調，在工廠或工地常可能發生工安意外，傷患可能是受到複雜的壓砸傷、創傷性截肢等情況，若能進行詳盡評估與手術治療，並配合規律門診追蹤，術後恢復情況應能較符合傷患需求，讓他們能早日回到正常生活。

(中時 )