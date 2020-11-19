立委王定宇服務處的姓助理涉嫌種植兼販賣大麻，檢察官以他曾刪除line的工作群組對話，並退出群組，認為他有滅證之虞請求羈押，台南地院法官認為無證據證明該群組與販賣大麻案有關，19日下午４時許諭知他需1天內繳交30萬元具保候傳，得免羈押，限制出境，邱男繳完保釋金，在法院前與母相擁痛哭。

王定宇服務處的26歲邱姓助理18日驚爆住處遭檢警查獲大麻案，王定宇自認「識人不明」公開道歉，稱他半年前應徵服務處擔任助理，猜測他曾在國外念書多年，可能因此涉毒。

台南地院法官諭知邱男三十萬元交保候傳，限制出境。（程炳璋攝）

邱男家中遭查獲大麻、LED燈與磅秤，落網後坦承種植兼部分販賣大麻，檢察官認為他在遭追查過程中，曾驚覺可疑車輛尾隨，刪除line的群組對話並退群，認定他想滅證，聲請法官羈押。

台南地院法官認為，邱男涉及販毒為5年以上重罪，且有上游與藥腳尚未到案，原本有相當的羈押原因與理由，但他的通訊對話已登記在卷證當中，對案情不致生重大影響，line的工作群組是遭刪除，非自己刪除，且無證據證明該工作群組與販賣大麻有關。

根據以上理由，台南地院19日諭知邱男得於1天內繳交30萬保釋金具保候傳，限制出境，可免羈押，邱母繳納後，見兒子步出法院，母子當場相擁痛哭，邱母拭淚向媒體表示「請再給孩子機會」隨即離去。

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(中時 )