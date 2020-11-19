隨著科技不斷進步，環保稽查手段也持續升級，為有效探查空氣、水源等汙染源，彌補人力不足的地方，台中市環保局今年開始利用無人機進行水質採樣檢測，最近更積極籌備設置「無人機暨科技稽查中隊」，最快明年成軍，將可有效查緝非法棄置廢棄物、露天燃燒等情況。

針對使用無人機結合遠端監控設備等方式，環保局表示，今年稽查情況頗有斬獲，分別在東、南及西屯、烏日、新社、清水等區執行共15次無人機空拍行動，並鎖定21處非法棄置點與14處露天燃燒點，之後經過過濾、勘查及路口遠端監視器深入追查，掌握確切證據後，成功查辦不肖業者。

此外，環保局今年也投入無人機水源監測，未來更希望用來監測空汙問題，代理局長陳宏益表示，以水質檢測來說，以往對於人力不易抵達的水域、採檢不易，使用無人機則可解決此問題；針對空汙問題，目前許多煙囪檢測採用人力採樣、危險性高，未來也盼朝無人機採樣方向突破。

陳宏益強調，為強化無人機與科技器材的使用，環保局近來規畫成立「無人機暨科技稽查中隊」，盼藉此提升科技蒐證的量能、加強環保查緝成效，此中隊預計明年成軍，未來盼杜絕隨意棄置廢棄物的情況，也呼籲民眾應循正當管道清除廢棄物，否則將面臨刑責、罰鍰。

環保局指出，利用無人機空拍蒐證的方式，可解決地形地貌變化等困難，而搭配遠端影像監控或路口監視器，則可確實掌握犯罪行為與軌跡。

(中時 )