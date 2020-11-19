明年元月1日開始，台灣將開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，19日的南投縣議會總質詢上，多位議員大聲疾呼，要求縣府嚴格把關。南投縣長林明溱表示，縣府已通過「南投縣食品安全管理自治條例」草案，議會通過後徹底執行。

林明溱說，為照顧縣民健康，已通過地方食安自治條例，針對萊克多巴胺在內的「乙型受體素（俗稱瘦肉精）」，嚴格規定在投縣製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣，及作為贈品或公開陳列的豬肉及相關製品，一律不得檢出，違者最高可處新台幣10萬元罰鍰，議會通過後開始執行；學校方面，學童的營養午餐也絕對禁止使用美豬。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，中央政府將原本零檢出的乙型受體素容許標準，修改放寬為百萬分之0.01ppm，衛生局已計畫購買一次性快篩試劑，該款試劑靈敏性高，將針對縣內食品加工業、攤商、中上游廠商檢測，進行源頭管理，同時要求廠商提供進口來源，輔導攤商加註合格標示，為縣民健康把關。

南投縣農產運銷公司總經理周義雄說，美豬1公斤55元，本土豬則65到70元，加上細部分切後，價格會上升到90元，但絕對是台灣豬比較好吃。為防不肖業者以美豬混充販售，將嚴格稽查，保證肉品市場不會出現美豬產品。

(中時 )