主要客戶PATAGONIA、THE NORTH FACE訂單回流，2021年下單量成長性高；加上日前取得5成股權的宏昌生物醫療科技，可望為2021年營收貢獻。羽絨服飾廠廣越（4438）19日指出，明年第2季起營收可望恢復成長動能。

受到疫情影響，廣越累計今年1-10月合併營收112.22億元，年衰退22.99％。

廣越指出，今年前五大客戶的訂單量都呈衰退；不過，在疫情趨緩下，客戶訂單逐漸回流。以目前接單狀況來看，因今年基期較低，PATAGONIA、THE NORTH FACE明年的訂單分別會成長6成及3成；ADIDAS、UA、MONTBELL今年衰退不多，訂單要到明年才會確立；NIKE也會成長。

除了主要客戶訂單成長，廣越指出，日前以每股1.477美元、共計斥資1477萬美元，取得1000萬股、約5成股權的宏昌生醫，預期在今年12月底前完成相關程序後，明年元月起，以權益法方式認列合併報表，廣越就可以開始認列宏昌的營收和獲利。

宏昌生醫主要產項為，手術室用鋪單以及手術衣，及隔離衣、口罩、醫療組合包以及滅菌服等。廣越指出，宏昌生醫今年在疫情衝擊下業績毛利大躍進，上半年營收為1800萬美元，毛利率達到30％以上，營益率達21％。

(工商 )