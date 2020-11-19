苗栗72歲林姓老翁日前下午5點許午休起床後，獨自外出到南苗市區散步，老翁兒子下班後發現父親不在，四處找尋未果只好向警方求援，最後在警方調閱監視器釐清老翁行走軌跡，在8、9公里遠的街道角落尋獲失蹤的林姓老翁。

苗栗警察分局文山派出所警員謝鴻瑜接獲老翁兒子報案，先安撫情緒後，立即通報線上巡邏人員警員劉尚豪、涂翔喻於文山市區附近尋找，各所巡邏人員接獲老翁衣著及特徵後也加入找尋行列。

警方並調閱監視器影像釐清老翁行走軌跡路線，最後於新川里一處角落發現老翁身影，老翁向警方稱自己因體力不支及，可能因為血糖過低頭暈所以坐在路邊休息，警方立即打119通報救護人員到場將老翁送醫治療，經醫生治療後身體無大礙。

老翁兒子經聯絡到醫院見父親安全無虞，也終於放下心中的擔憂，對於警方積極協尋感到萬分感謝。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，同仁於第一時間發揮同理心迅速調閱監視系統影像釐清老翁可能去向，並協助老翁即時送醫治療，避免可能的危險，為民服務精神殊值嘉許。

(中時 )