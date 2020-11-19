為保障移工轉換雇主權益，如經勞動部廢止聘僱許可或不予核發聘僱許可函，且具有不可歸責事由，雇主應於勞動部廢止移工聘僱許可或不予核發移工聘僱許可函送達後，在規定的期限內，為移工至當地公立就業服務機構辦理轉換雇主的登記，以使移工能順利轉換雇主，否則可依就業服務法最重可罰30萬元罰鍰。

依勞動部近日修正的「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」規定，雇主經勞動部廢止所聘僱移工的聘僱許可或不予核發所聘僱移工的聘僱許可後，應於收到廢止或不予核發聘僱許可函後，至當地公立就業服務機構辦理移工的轉換雇主登記，而移工的轉換雇主期間則為辦理登記的隔日起起算60日，而如移工有特殊原因則可以申請延長轉換雇主期間，合計最高可達120日。

為保障移工轉換雇主權益，勞動部提醒，雇主如未在規定的期限內至當地公立就業服務機構為移工辦理轉換雇主登記，致移工未能於轉換期間內順利由新雇主接續聘僱，地方政府將依就業服務法規定處雇主6萬元以上30萬元以下罰鍰，勞動部並將廢止招募許可及聘僱許可，及管制後續移工的申請。

(中時 )