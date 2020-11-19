NCC箝制新聞自由 鍾琴、周克琦控告陳耀祥等7委員違憲瀆職 17:032020/11/19 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「333政黨聯盟」主席周克琦代表前新聞局長鍾琴，到台北也檢署控告NCC委員違憲、瀆職。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 包括陳耀祥主委在內的7名NCC委員全都被告。（張孝義攝） NCC官僚委員們，粗暴地決定關掉《中天新聞台》，引發扁政府時代新聞局長鍾琴不滿，除號召群眾到NCC抗議，19日下午並由「333政黨聯盟」主席周克琦代表，到台北地檢署控告NCC主委陳耀祥在內的7名委員違背《憲法》及瀆職、誣陷等罪嫌。 周克琦表示，新聞自由、言論自由是憲法保障的，這7個委員公然違背憲法，所以提告這7個委員。 周克琦強調，NCC的態度就是配合綠政府的打手，完全違背新聞自由，完全違憲、違法，得罪2300萬人民，所以要告他們，讓他們寸步難行。 (中時 ) #委員 #ncc #自由 #新聞 #新聞自由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC否決中天換照 各新聞台換照時間曝光 網質疑：標準能一致？ 10:152020/11/19 政治 江啟臣向國際推文 拒單一政治光譜 04:102020/11/19 焦點要聞 中天新聞台換照 陳慧蓉角色淪「負面教材」 文大新聞人發信譴責 11:052020/11/19 生活 NCC否決中天換照印證總統府密件 綠委陳亭妃裝傻：有嗎？ 11:182020/11/19 政治 韓國瑜挺中天7.5萬人按讚 李明璇留言呼叫：11／22該上街頭了！ 07:482020/11/19 政治 NCC卑賤地向執政黨效忠 04:102020/11/19 時論廣場 沈智慧著黑衣 哀悼民進黨迫害民主譴責新聞霸凌 16:092020/11/19 政治 中天新聞台遭撤照 中天：台灣一言堂時代來臨 04:102020/11/19 財經要聞 國恥日！沈智慧籲癱瘓NCC譴責新聞霸凌 13:562020/11/19 政治 失言連連 陳耀祥侮辱新聞人 04:102020/11/19 焦點要聞 政治熱門新聞 NCC主委陳耀祥一句出口 彭文正：今天聽到最大笑話 - 政治 戰機為何起飛2分鐘就詭異消失 前F-16飛官爆可能出事原因 - 政治 打臉NCC ？親綠媒體人酸爆民進黨：根本黑社會 - 政治 中天關台綠名嘴喊爽 遭爆私訊求上中天政論節目 - 政治 【政新鮮】蘇貞昌祭旗他換權位？！鄭麗文震怒大罵「教壞囝仔大小」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。