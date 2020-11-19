包括陳耀祥主委在內的7名NCC委員全都被告。（張孝義攝）

NCC官僚委員們，粗暴地決定關掉《中天新聞台》，引發扁政府時代新聞局長鍾琴不滿，除號召群眾到NCC抗議，19日下午並由「333政黨聯盟」主席周克琦代表，到台北地檢署控告NCC主委陳耀祥在內的7名委員違背《憲法》及瀆職、誣陷等罪嫌。

周克琦表示，新聞自由、言論自由是憲法保障的，這7個委員公然違背憲法，所以提告這7個委員。

周克琦強調，NCC的態度就是配合綠政府的打手，完全違背新聞自由，完全違憲、違法，得罪2300萬人民，所以要告他們，讓他們寸步難行。

(中時 )