國民黨醫療委員會今天召開「民眾健康、疫情、反萊豬」記者會，批評政府採購及研發新冠肺炎疫苗，雜亂無章、荒腔走板，尤其在第2期臨床試驗尚未經人體試驗委員會核准，衛福部竟公開招募受試者，輕忽民眾健康，遊走法令邊緣，有帶頭違法之嫌。政府開放萊豬口的決策過程，充分顯示蠻橫專斷，民眾健康果真成為執政黨心中最軟的一塊，輕易地遭民進黨棄守。

記者會由醫療委員會主委蔡明忠邀請立院黨團書記長蔣萬安、國健署前署長邱淑媞、醫師王任賢及黃啟嘉、陳建良等人出席。

蔣萬安與會指出，衛福部以往明確規定不得以廣告或記者會公開招募受試者，但衛福部日前卻大陣仗透過社群媒體公布招募受試者計畫，，且依規定不能強調薪酬，衛福部卻宣稱每人可拿8千到1萬多元車馬費、營養費。雖然衛福部認為只是受試意願登錄平台，不算公開招募，但未來廠商、業者都可比照辦理，該如何處理？尤其衛福部是疫苗審核機關，有無利益衝突問題？

他強調，不希望政府渲染受試的可能好處，讓民眾忽略可能的風險，且一旦發生問題時，民眾將無法申請藥害救濟。

對於疫情發展的評估、整體防疫紓困振興經費的運用，是否適足鞏固醫療從業人員存續、儲蓄防疫量能。蔡明忠建議，醫療人員獎勵、醫療機構補助，應求落實到每位第一線醫療人員；在手段上，因疫情對醫療機構的衝擊程度多端，如何精準到位使其降低影響，強化基層社區、整備醫療體系，才能讓醫療戰力持續穩健。

有關開放萊豬，蔣萬安說，政府宣稱民眾可選擇吃或不吃，但又不願做到清楚標示有無含萊劑，只願標示產地，這種作法完全是欺騙民眾，因為只要無法分辨，民眾就無法選擇。而政府宣稱動物用藥有150 多種，難以標示，但所有動物用藥只有萊劑被列為禁藥；美國民眾已經逐漸不吃萊豬，為何台灣要承接剩22％的萊豬？

對於衛福部長陳時中今天承諾，明年元旦前一定會派員赴美實地查廠，蔣萬安也說，「這是本來依法就必須要做的事」，希望能依照過去的規範與慣例，實際去看是否都符合衛生安全標準及法令，而非草率、倉促完成形式查廠。

(中時 )