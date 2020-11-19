中華汽車關懷環境，為落實ESG企業永續發展，攜手客戶、員工、供應商、經銷商等利害關係人共同實踐環境暨能源永續發展具體承諾，2020年以「綠色生產」提高能源使用率及推廣綠能載具普及化推動有成，於全國環保績優企業中脫穎而出，19日榮獲行政院環保署頒發第二屆「國家企業環保獎」銀級獎，連同「公司治理評鑑前5％」雙項肯定，中華汽車已成為國內推動企業永續先鋒。

全球暖化持續升溫，近年來中華汽車積極鑑別氣候變遷所帶來的風險超前布局，以楊梅廠為例，利用PDCA手法推動26項設備的節能改善，廠區節電達到630,799KWh，並導入「智慧化能源管理系統」，強化能源管理的資訊化，提高能源使用率。而為因應氣候變遷所帶來的各種挑戰，中華汽車持續推動製程及民生用節水改善，導入水資源管理系統及省水裝置，108年總用水量較107年低減66,976噸，並建置雨水貯留回收，利用回收雨水供建物降溫灑水及沖廁使用；在廢棄物減量上，導入廢溶劑再生裝置進行處理，再生比率高達85％，有效減量48.5％，以「循環經濟」有效減緩氣候變遷所帶來的衝擊。

能源枯竭，電動車發展已成為全球趨勢，中華汽車2010 年率先跨足電動機車市場，多年來致力於綠能載具的開發與推廣，為提供車主、員工等利害關係人友善使用環境，積極於全台建置充電站，並針對使用較不易之離島，推出「e騎玩馬祖」智慧城鄉生活應用計畫，投入100台iE125及建置25座充電站，搭配共享APP，以企業資源共同推動馬祖綠能觀光。

不僅綠能載具普及、製程更要節能!中華汽車為達到製程改善，提升品質的目的，楊梅廠於2018年啟動藍天計畫，整合商用車各車型製程，建構自動化生產及智能工廠平台，大量使用自動化機器人作業，並提升生產線生產彈性對應市場需求，整合產線的軟、硬體系統朝智慧工廠邁進。

中華汽車關懷環境永續，從企業本身擴大至上下游協力廠商，並以汽車生態圈共好為目標，帶動產業鏈發展，為提升中華汽車中衛體系的競爭力，透過供應商輔導，協助和勝、中華台亞、建大、穎明、江申、合信等公司導入「智慧化節能」及「智慧化物流」等系統，在節能設備改善下，每年減碳量達3,723噸，攜手協力廠一起為環境永續盡一份心力。

(中時 )